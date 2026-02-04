الجيش الأميركي: نفذنا 5 غارات على داعش في سوريا

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم)، يوم الأربعاء، تنفيذ خمس غارات جوية ضد أهداف متعددة لتنظيم "داعش" في جميع أنحاء سوريا.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن الغارات نفذت خلال الفترة من 27 كانون الأول/ ديسمبر 2025 إلى 2 شباط/ فبراير الجاري، فيما تواصل القوات الشريكة ممارسة الضغط العسكري لضمان الهزيمة الدائمة للشبكة الإرهابية.

وأضاف البيان أن قوات القيادة المركزية الأميركية قامت بتحديد موقع وتدمير موقع اتصالات تابع لداعش، وعقدة لوجستية حيوية، ومخازن أسلحة باستخدام 50 ذخيرة ذات الاستهداف الدقيق أطلقتها طائرات ثابتة الجناحين، وطائرات مروحية، وطائرات بدون طيار.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر إن "قصف هذه الأهداف يبرهن على تركيزنا وعزمنا المستمرين على منع عودة داعش في سوريا".

وتابع كوبر أن "العمل بالتنسيق مع قوات التحالف والقوات الشريكة لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش يجعل أميركا والمنطقة والعالم أكثر أمناً".

وأشار البيان إلى أن القوات الأميركية والقوات الشريكة أطلقتا عملية "عين الصقر" رداً على هجوم وقع في 13 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم على القوات الأميركية والسورية في تدمر، وأسفر كمين داعش عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم أميركي.

وبعد ما يقرب من شهرين من العمليات الموجهة، تم تحييد أو اعتقال أكثر من 50 إرهابياً من "داعش"، وفق البيان.