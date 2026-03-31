الجيش الأميركي: لم نعد نرى قطع البحرية الإيرانية ولا طائراتها

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الثلاثاء، أن القوات الأميركية تحقق تقدماً في تقليص قدرة إيران على بسط نفوذها وإبراز قوتها خارج حدودها.

وقال قائد القيادة، في تدوينة على منصة إكس، إنّ القوات الأميركية “لم تعد ترى القطع البحرية الإيرانية ولا طائراتها تحلق"، في إشارة إلى تراجع القدرات العملياتية لطهران.

ولفت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الإيرانية "دُمّرت إلى حد كبير"، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية في هذا الإطار.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، إن القوات الأميركية تعمل "بقوة في أجواء إيران"، مؤكداً أن "الأيام المقبلة ستكون حاسمة"، مع استمرار العمليات العسكرية وتراجع القدرات الإيرانية.