الجيش الأميركي: لم تتجاوز أي سفينة قواتنا خلال أول 48 ساعة من حصار هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الأربعاء، عدم تجاوز أي سفينة للقوات الأميركية، منذ بدء حصار مضيق هرمز.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال الساعات الـ48 الأولى من الحصار الأميركي على السفن الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية، لم تنجح أي سفينة في تجاوز القوات الأميركية".

وتابعت "بالإضافة إلى ذلك، امتثلت 9 سفن لتوجيهات القوات الأميركية بالعودة والاتجاه نحو ميناء إيراني أو منطقة ساحلية".