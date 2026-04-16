الجيش الأميركي: أكثر من 10 آلاف جندي ينفذون الحصار على المياه الإقليمية الإيرانية

شفق نيوز - واشنطن

أكد رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال دان كين، يوم الخميس، أن قوات بلاده المشتركة تواصل فرض حصار على المياه الإقليمية الإيرانية، مشيراً إلى أن أكثر من 10 آلاف جندي أميركي يقومون بهذه المهمة.

وشدد الجنرال كين في مؤتمر صحفي مشترك عقده في واشنطن مع وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، على أن هذا الحصار ينطبق على جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه في حال الدخول والخروج من الموانئ الإيرانية.

وجدد تحذيره للسفن القادمة من الموانئ الايرانية صوب مضيق هرمز، بأنها ستواجه اطلاق نار مباشر في حال الاقدام على ذلك.