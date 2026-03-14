الجيش الأميركي: قصفنا أكثر من 90 هدفاً عسكرياً بجزيرة خارك الإيرانية

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم السبت، أن القوات الأميركية نفذت الليلة الماضية ضربة دقيقة على جزيرة خارك الإيرانية.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الاستهداف طال منشآت تخزين الألغام البحرية ومخابئ صواريخ ومواقع عسكرية أخرى.

وأضافت أن "الضربة شملت أكثر من 90 هدفاً عسكرياً، دون استهداف أي من البنى التحتية النفطية على الجزيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسؤول عسكري أميركي، بتنفيذ ضربات جوية طالت منشآت عسكرية في جزيرة "خارك" الإيرانية، شملت مستودعات للصواريخ والألغام البحرية، وذلك في ظل وتيرة متسارعة من التصعيد الميداني الذي تشهده المنطقة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المسؤول ذاته قوله إن "المواقع المستهدفة كانت تُستخدم كمنطلقات لعرقلة خطوط الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وتهديد سلامة الممرات المائية الحيوية".