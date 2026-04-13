الجيش الأميركي: سيتم اعتراض أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة

شفق نيوز- واشنطن

أكد الجيش الأميركي، يوم الاثنين، أنه سيعترض أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة.

وقال الجيش الأميركي في مذكرة للبحارة: السفن المحايدة قد تخضع للتفتيش للكشف عن بضائع مهربة.

وأضاف: لن نعوق المرور عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية، وسيتم اعتراض أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة.

وتابع: سنفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب.

وأعلن الجيش الأميركي، أنه سيبدأ بفرض حصار على جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، مع السماح بمرور السفن التي لا تتوقف في إيران، في خطوة تهدف إلى خنق صادرات طهران النفطية.

في المقابل، رفضت إيران هذه الخطوة بشدة، حيث أكد محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى، أن بلاده "لن تسمح" بفرض الحصار، مشيراً إلى امتلاكها "قدرات كبيرة غير مستغلة" لمواجهته.

كما حذر الحرس الثوري من أن "أي اقتراب عسكري من المضيق سيعتبر انتهاكاً لوقف إطلاق النار، ما يرفع احتمالات الاحتكاك المباشر في واحد من أكثر الممرات حساسية في العالم".