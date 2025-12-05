الجيش الأميركي: سوريا اعترضت تهريب شحنات أسلحة متجهة لحزب الله

شفق نيوز- واشنطن

أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" براد كوبر، يوم الجمعة، أن قوات الأمن السورية اعترضت مؤخراً شحنات أسلحة كانت مُعدة للإرسال إلى حزب الله في لبنان.

وقال كوبر، في بيان نشرته "سنتكوم" عبر منصة "إكس" أنه "نهنئ قوات الأمن السورية على اعتراضها مؤخراً عدة شحنات أسلحة كانت موجهة إلى حزب الله اللبناني".

وأضاف أنه "لدى الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين مصلحة مشتركة بضمان نزع سلاح حزب الله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط عملية تهريب شحنة "كبيرة" من الألغام قالت إنها كانت مُعدة للإرسال إلى حزب الله في لبنان.

جاء ذلك، في عملية أمنية شمال ريف دمشق، أسفرت عن ضبط 1250 لغماً وتوقيف 4 أشخاص، وفق بيان للوزارة عبر حسابها على منصة "تلغرام".

ولم يصدر أي تعليق فوري من "حزب الله" على ما جاء في البيان السوري.

ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970 - 2000).