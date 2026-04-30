الجيش الأميركي: توجيه 44 سفينة خلال عمليات الحصار البحري ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الخميس، استمرار تنفيذ عمليات الحصار البحري ضد إيران في بحر العرب، فيما أشارت إلى توجيه 44 سفينة.

وذكرت القيادة، في بيان، أن "قوات مشاة البحرية الأمريكية على متن السفينة يو إس إس نيو أورلينز (LPD 18) تقوم بمهام الحراسة في بحر العرب أثناء عمليات الحصار البحري ضد إيران".

وأضافت أن "القوات قامت، حتى اليوم، بتوجيه 44 سفينة تجارية للعودة أو العودة إلى الميناء".

يأتي هذا في وقت أفادت وكالة "رويترز"، اليوم، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيطلع على الخيارات العسكرية ضد إيران، من قبل قادة الجيش الأميركي. ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي قوله إن "من المتوقع أن تركز الإحاطة على إجراءات لإجبار ‎إيران على التفاوض لإنهاء الصراع".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أكدت إيران، أن وقف التصريحات والأعمال "الاستفزازية" الأميركية يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية لبناء الثقة، فيما شددت على ضرورة إنهاء الحرب عبر مفاوضات جادة، بالتزامن مع تمسكها بإدارة مضيق هرمز بعيداً عن الوجود الأميركي.