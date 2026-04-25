الجيش الأميركي: اعتراض سفينة متجهة إلى ميناء إيراني

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم السبت، أن المدمرة "يو إس إس رافائيل بيرالتا" اعترضت سفينة كانت متجهة إلى أحد الموانئ الإيرانية، مؤكدة أنها كانت ترفع علم إيران.

ونشر الجيش الأميركي صورة قال إنها توثق اعتراض المدمرة للسفينة الإيرانية ضمن إجراءات الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وقالت "سنتكوم" إن عملية الاعتراض جاءت بعد ساعات من إعلان إعادة توجيه 34 سفينة ضمن إجراءات الحصار.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، مساء أمس الجمعة، احتجاز السفينة (إيباميدونس) والتي قال إنها "متعاونة" مع الجيش الأميركي وتجاهلت التحذيرات وارتكبت مخالفات بحرية متكررة، وذلك بعد ساعات من إعلان (سنتكوم)، إعادة توجيه 34 سفينة ضمن إجراءات الحصار على الموانئ الإيرانية.