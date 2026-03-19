الجيش الأميركي: استهدفنا مصانع الصواريخ في "خرج" الإيرانية

أكد الجيش الأميركي، يوم الخميس، استهدافه مصانع الصواريخ في جزيرة "خرج" الإيرانية، مبيناً أن المصانع تستخدم لتصنيع صواريخ أرض - أرض لضرب قواته ودول المنطقة.

وقال الجيش الأميركي في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إنه "قبل عملية (الغضب الملحمي)، استخدم النظام الإيراني مصنع خرج للصواريخ أرض - أرض لتجميع صواريخ باليستية هددت الأميركيين والدول المجاورة والشحن التجاري".

وتابع الجيش: "تُظهر الصورة المؤرخة في 1 آذار/مارس 2026 المصنع قبل الضربات الأميركية، أما الصورة المؤرخة في 11 آذار/مارس 2026، فتُظهر الموقع نفسه بعد أن قصفت القوات الأميركية المنشأة بذخائر دقيقة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن فجر السبت الماضي، أن الولايات المتحدة نفذت "إحدى أقوى غارات القصف في تاريخ الشرق الأوسط"، حيث دمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في جزيرة خرج الإيرانية، مهددًا بضرب البنية التحتية النفطية فيها إذا تمت إعاقة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقال ترامب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "قبل لحظات، وبناءً على توجيهاتي، نفذت القيادة المركزية للولايات المتحدة إحدى أقوى غارات القصف في تاريخ الشرق الأوسط، ودمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في (جوهرة التاج) الإيرانية، جزيرة خرج.. أسلحتنا هي الأقوى والأكثر تطورًا التي عرفها العالم على الإطلاق".