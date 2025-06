الجيش الأمريكي يعلن قتل قيادي في "داعش" بضربة جوية شمال غربي سوريا

شفق نيوز/ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، مساء يوم الخميس، قتل القيادي في تنظيم "داعش" رحيم بويف، في ضربة جوية شمال غربي سوريا.

وقالت القيادة في بيان عبر منصة "إكس": "نفذنا ضربة جوية دقيقة في شمال غربي سوريا الثلاثاء الماضي أدت إلى مقتل القيادي في تنظيم "داعش" رحيم بويف".

وأضافت القيادة، أن رحيم بويف متورط في التخطيط لعمليات خارجية تهدد مواطنين أمريكيين والمدنيين.

وتعد هذه الغارة الجوية جزءا من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر إلى جانب شركائها الإقليميين، بتعطيل وإحباط جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية والحلفاء، وفق نص البيان.

ونشرت القيادة الوسطى الأمريكية صورة تعود لسيارة رحيم بويف التي تم استهدافها.

On June 10, U.S. Central Command (CENTCOM) Forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria killing Rakhim Boev, a Syria-based ISISofficial who was involved in planning external operations threatening U.S. citizens, our partners, and civilians.This airstrike is part… pic.twitter.com/xee9z1zedL