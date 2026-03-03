الجيش الأميركي: نفذنا أكثر من 1700 هجوم على إيران والعملية بمرحلتها الأولى

شفق نيوز- واشنطن

أعلن البنتاغون، يوم الثلاثاء، أن الحملة العسكرية الجارية لا تزال في مراحلها الأولى، فيما أكدت القيادة المركزي تنفيذ أكثر من 1700 هجوم على إيران منذ انطلاق العمليات.

وقال وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون السياسات قوله إن الإسرائيليين يقودون زمام المبادرة وينفذون جزءاً كبيراً من العمليات".

بدوره، أكد الجيش الأميركي أنه نفّذ أكثر من 1700 هجوم على إيران منذ بدء العمليات العسكرية السبت الماضي.

كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنها تستهدف مواقع بهدف تفكيك جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني، في إطار العمليات المستمرة.