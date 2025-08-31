الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل "أبو عبيدة" الناطق باسم حركة "حماس"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يوم الأحد، أن جيش الدفاع و"الشاباك" تمكنا من قتل قائد منظومة الدعاية في الجناح العسكري لحركة "حماس" المدعو "حذيفة الكحلوت" الشهيرة باسم "أبو عبيدة".

وقال أدرعي في تغريدة على حسابه في منصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "العملية أديرت من غرفة العمليات التابعة لجهاز الشاباك وذلك بفضل معلومات استخبارية مسبقة تم جمعها من قبل الشاباك وهيئة الاستخبارات والتي أشارت إلى مكان اختبائه".

وأشار إلى أن "الكحلوت ترأس في العقد الأخير منظومة الدعاية في الجناح العسكري لحماس وكان يتولى مسؤولية الإعلام العسكري في الألوية والكتائب الحمساوية إلى جانب التنسيق بين الجهات الإعلامية السياسية في حماس وتلك العسكرية وكان الشخصية الأبرز في تحديد سياسة الدعاية".

وأضاف "كان المدعو أبو عبيدة وجه حماس الإعلامي وفي اطار منصبه نشر الدعاية الحمساوية للدفع بالقيام باعتداءات. كما قاد جهود الدعاية النفسية لحماس قبل وأثناء الحرب".

وبين أدرعي أن "منظومة الدعاية الحمساوية بقيادة الكحلوت تتولى مسؤولية نشر فظائع السابع من أكتوبر وذلك من خلال استخدام المشاهد التي وثقها عناصر حماس".

وتابع "كما كان المدعو الكحلوت مسؤولاً عن نشر فيديوهات تحريضية بهدف تشجيع الجماهير في العالم العربي والجمهور الفلسطيني لارتكاب اعتداءات مماثلة".

وأضاف أدرعي "خلال الحرب وقف الكحلوت خلف نشر فيديوهات الدعاية النفسية لمواطنين وجنود اسرائيليين مختطفين داخل قطاع غزة".

وصباح اليوم الأحد، أعلنت وسائل إعلام عربية مقتل الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- الملقب بـ"أبو عبيدة"، نقلاً عن مصدر فلسطيني.

وذكر المصدر أن إسرائيل استهدفت شقة كان بداخلها الناطق باسم القسام، وأن القصف الإسرائيلي أدى لمقتل كل من كان موجوداً بالشقة.

وقال المصدر أيضاً أن أفراداً من عائلة "أبو عبيدة" وقيادات بالقسام أكدت مقتله بعد معاينة الجثة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس السبت، عن استهداف شخصية بارزة في حركة حماس في غزة.

وكتب أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، أن الجيش هاجم عبر طائرة "عنصراً مركزياً" في حماس في منطقة مدينة غزة شمال القطاع.