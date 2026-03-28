الجيش الإسرائيلي يؤكد استهداف مواقع نووية وباليستية في إيران بـ50 طائرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، عن استهداف منشآت البرنامج النووي الإيراني ومواقع إنتاج الصواريخ الباليستية ومنشآت عسكرية مهمة في إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيانات متفرقة، إن "50 طائرة استهدفت منشآت برنامج السلاح النووي ومواقع إنتاج وسائل قتالية في 3 مواقع إيرانية".

وأشار إلى استهداف منشأة المياه الثقيلة في أراك ومصنع مواد متفجرة مرتبط بتخصيب اليورانيوم في يزد.

وبين الجيش الإسرائيلي أن "3 موجات قصف على إيران استمرت ساعات واستهدفت مواقع إنتاج صواريخ باليستية ومضادة للطائرات".

وختم بالقول: "قصفنا منشآت صناعات عسكرية وموقعا لوزارة الدفاع الإيرانية يزود حماس وحزب الله بالسلاح".

إلى ذلك، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بقصف أميركي - إسرائيلي، استهدف مجمعا صناعيا في ميناء دير في محافظة بوشهر جنوبي البلاد.

ولفتت تسنيم، إلى أن "رصيف مجمع إنتاج الميثانول في بوشهر تعرض لهجوم بمقذوفين وغرفة التحكم تعرضت لأضرار".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت فجر اليوم السبت، بوقوع غارات جوية عنيفة على مدينتي طهران وأصفهان، في أحدث تصعيد للتوترات العسكرية بالمنطقة، مع استمرار الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل منذ شهر.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة، أن القصف استهدف جامعة إيران للعلوم والتقنية في طهران، ومجمعا صناعيا للحديد والصلب في أصفهان، كما سُمع دوي انفجارات في سعادت أباد شمال غرب طهران وكرج غرب العاصمة، بما في ذلك انفجارات ضخمة في هَشتغِرد بكرج.

وتعرضت منشآت الصناعات البحرية في باسداران شمال شرقي طهران لقصف مباشر، كما شملت الضربات ثكنة عسكرية في دربند شمال طهران، وموقعًا قرب مطار شيراز جنوب البلاد.

كما طال القصف مبنى مخابرات الحرس الثوري في غُلستان شمال شرقي إيران، ومواقع عسكرية للحرس الثوري والجيش في مناطق جنوب غربي البلاد.