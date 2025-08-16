الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته ويقصف منازل ونازحين شرقي غزة

شفق نيوز- غزة

شهد قطاع غزة، خلال الساعات الأخيرة، سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في مناطق متفرقة، فيما أفادت مصادر ميدانية بأن الجيش الإسرائيلي وسّع عملياته العسكرية وقصف اليوم السبت شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية، إن 60 فلسطينياً قُتلوا عقب غارات جوية استهدفتهم أثناء تسلّمهم مساعدات إنسانية في منطقة زيكيم شمال القطاع ومحور نتساريم وسط القطاع.

كما أكدت وزارة الصحة في غزة وصول 6 قتلى و26 جريحاً إلى مستشفى الشفاء برصاص القوات الإسرائيلية التي فتحت النار على فلسطينيين كانوا بانتظار المساعدات في المنطقة ذاتها.

ووفق ما أفادت به طواقم الإسعاف، فقد قتل 6 أفراد من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال جراء قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، أعلن مصدر طبي عن وقوع قتلى وإصابات إثر غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في منطقة المواصي غرب خان يونس، بينما أفاد شهود عيان بمقتل 7 ضحايا وإصابة آخرين بعد قصف خيمة للنازحين قرب مدرسة الماجدة وسيلة غرب مدينة غزة.

كما تواصل القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي المكثف على حي الزيتون شرق مدينة غزة منذ أيام، بالتزامن مع تقدم الدبابات في محيط شارع 8، فيما شنت الطائرات الحربية خلال الساعات الماضية غارات أدت إلى تدمير عشرات المنازل ونسف مبانٍ سكنية وسط خان يونس، ما خلّف دماراً واسعاً.

وتتصاعد المخاوف من انهيار المنظومة الإنسانية في القطاع مع تكرار استهداف النازحين ومناطق الإيواء، حيث تعاني المستشفيات من عجز حاد في الإمكانيات الطبية، فيما يعيش مئات الآلاف من النازحين في ظروف بالغة القسوة وسط نقص شديد في الغذاء والماء والدواء.