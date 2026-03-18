الجيش الإسرائيلي يوجه بإخلاء 4 قرى لبنانية جديدة

شفق نيوز- بيروت

أصدر الجيش الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، إنذارات بالإخلاء لسكان 4 قرى لبنانية تمهيداً لقصف منازل فيها، على حد قوله.

وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيان، السكان بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني، مشيراً إلى أن القرى التي شملها الإنذار هي خربة سلم وبيت ياحون وصريفا ودير قانون النهر في جنوب البلاد.

في المقابل، أفادت مصادر لبنانية، بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا محيط بلدة يحمر في البقاع شرقي لبنان، بعد ليلة عنيفة شهدتها البلاد.

يذكر أن وسائل إعلام لبنانية قد أفادت، فجر اليوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية في وسط بيروت.

وشملت الغارات شقتين في زقاق البلاط والبسطة الفوقا في بيروت، أعقبتهما خلال دقائق غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من غارتين إسرائيليتين أصابتا مبنيين في قلب بيروت قرب السراي الحكومي، وبينهما استهداف في زقاق البلاط.