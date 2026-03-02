الجيش الإسرائيلي يوجه انذاراً لسكان مناطق في طهران وجنوب لبنان

شفق نيوز ـ متابعة

أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين إنذاراً عاجلاً للموجودين في طهران، ولا سيما في حي إيفين وفي محيط منطقة مقر الإذاعة والتلفزيون، مطالباً بـإخلاء المنطقة، ما يسبق تنفيذ غارات في المنطقة المحيطة.

ويضم حي ايفين أشهر السجون الخاصة بالمعارضين السياسيين في إيران

وفي لبنان، وجه الجيش الاسرائيلي انذاراً مماثلاً لسكان 29 قرية في الجنوب، في تحذير متزامن مع اتساع نطاق الضربات والإنذارات في الجنوب اللبناني والبقاع.