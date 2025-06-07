سقوط عشرات الفلسطينيين بعمليات نسف ومداهمات في الضفة وغزة

شفق نيوز/ أفادت مصادر متعددة، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليتي نسف لمباني شمالي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما داهمت القوات الإسرائيلية، بحسب تلك المصادر، عددًا من المنازل خلال اقتحامها منطقة وادي برقين غرب جنين شمالي الضفة الغربية.

وفي مستشفى الشفاء بغزة، أكد مصدر سقوط 7 قتلى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا يؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

فيما أعلن مصدر في مجمع ناصر الطبي عن مقتل 5 أشخاص وإصابة عدد آخر بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غربي رفح.

وذكرت مصادر في مستشفيي ناصر والشفاء بقطاع غزة أن الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة منذ فجر اليوم أودت بحياة 22 قتيلًا.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر وصباح اليوم السبت، بمقتل 17 شخصًا جراء قصف ورصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 12 شخصًا قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين إثر قصف استهدف خيام النازحين غرب مدينة خان يونس، من بينهم أربعة أفراد من عائلة واحدة (الأب والأم ونجليهما).

وأضافت "وفا" أن خمسة مواطنين قتلوا وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غرب مدينة رفح.

وأشارت الوكالة إلى أن أعداد القتلى الذين سقطوا برصاص قوات الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الغذاء منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي حتى اليوم، بلغت 115 قتيلاً، وأكثر من 580 مصابًا، بالإضافة إلى 9 مفقودين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن مستوطنين اعتدوا على رعاة أغنام فلسطينيين في منطقة تل ماعين قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

إلى ذلك، نقلت قناة الجزيرة الفضائية عن تقارير واردة من الضفة الغربية أن قوات إسرائيلية اقتحمت مكتب القناة في رام الله.

وأكدت القناة في خبر عاجل أن السلطات الإسرائيلية قررت تجديد إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله لمدة 60 يومًا.