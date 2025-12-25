الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات توغل ونسف واسعة في خان يونس

شفق نيوز- غزة

توغلت عشرات الدبابات الإسرائيلية، يوم الخميس، تجاه قرية قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما تزامن توغل الدبابات مع إطلاق نار كثيف وعنيف بغطاء من الطائرات المسيّرة.

جاء هذا بعدما أفادت قناة "العربية/الحدث"، بأن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف واسعة شرق خان يونس".

وأشارت إلى "قصف مدفعي وإطلاق نار جنوب شرقي مخيم البريج وسط القطاع بالتزامن مع غارات على مناطق شرقي دير البلح".

أما على الصعيد السياسي، وحول مشاورات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، فقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن "إسرائيل لا تعارض تشكيل حكومة تكنوقراط في غزة خالية من حماس والسلطة الفلسطينية".

وجاء الرد الإسرائيلي وفقا لمصادر "العربية/الحدث" بعد أن "سلم الوسطاء إسرائيل تشكيل هيئة التكنوقراط المكلفة بإدارة قطاع غزة".

كما أفادت المصادر بأن "هناك اتصالات مكثفة بين أميركا والوسطاء للإعلان عن تشكيل القوة الدولية"، لافتة إلى أن لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا سيحسم خطوات المرحلة الثانية من اتفاق غزة".