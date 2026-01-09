الجيش الإسرائيلي ينفذ ضربات جديدة على لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، شن هجمات على أهداف تابعة لـ "حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.

ووفقاً لوسائل إعلام عربية، فإن غارات إسرائيلية ضربت مرتفعات الريحان، وأخرى بين بلدتي كفرفيلا وعين قانا جنوبي لبنان.

كما أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى غارة استهدفت وادي حومين في النبطية في الجنوب أيضا، فضلاً عن 3 غارات على مرتفعات بلدة بريتال في البقاع شرقي لبنان.

يذكر أن إسرائيل قد قالت، يوم أمس الخميس، إن جهود لبنان لنزع سلاح حزب الله بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية، على خلفية إعلان الجيش اللبناني بسط السيطرة العملياتية على جنوب البلاد.

وأضافت أن الجهود التي تبذلها الحكومة والجيش اللبنانيان لتحقيق هذا الهدف تعد بداية مشجعة، لكنها بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية مع مساعي حزب الله لإعادة التسلح وإعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية بدعم إيراني، على حد قولها.