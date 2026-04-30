الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 8 بلدات لبنانية بالاخلاء

أصدر الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، إنذاراً لسكان ثماني بلدات لبنانية في الجنوب، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم قبيل عمليات عسكرية مرتقبة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الإنذار يشمل ثماني بلدات تقع خارج ما وصفها بـ"المنطقة العازلة"، مطالباً السكان بمغادرتها بشكل فوري.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من الجانب اللبناني بشأن الإنذار أو طبيعة التطورات الميدانية المرتبطة به.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 17 نيسان/أبريل تحديد ما سماه "خطاً أصفر" داخل لبنان، بالتزامن مع قراره منع سكان 55 قرية لبنانية من العودة إليها.