الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 11 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء الفوري

أصدر الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، ​إنذارا عاجلا لسكان 11 بلدة ‌وقرية في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل ​عن ألف متر إلى ​مناطق مفتوحة.

وقال الجيش، :"إنذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: الدوير، عربصاليم، الشرقية (النبطية)، جبشيت، برعشيت، صريفا، دونين، بريقع، قعقعية الجسر، القصيبة (النبطية)، كفرصير".

وأكد أنه "ينفذ ⁠عمليات ضد جماعة حزب ​الله عقب ما وصفه بأنه ​انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار"، محذرا من أن "أي شخص يوجد ​بالقرب من مقاتلي الجماعة ​أو منشآتها ربما يكون عرضة للخطر".

وتواصل إسرائيل ‌شن ⁠غارات جوية في أنحاء جنوب لبنان، وتحتل قواتها شريطا في جنوب البلاد وتدمر ​منازل تصفها ​بأنها ⁠بنية تحتية تستخدمها جماعة حزب الله.