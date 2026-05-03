الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 11 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
شفق نيوز- الشرق الأوسط
أصدر الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إنذارا عاجلا لسكان 11 بلدة وقرية في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن ألف متر إلى مناطق مفتوحة.
وقال الجيش، :"إنذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: الدوير، عربصاليم، الشرقية (النبطية)، جبشيت، برعشيت، صريفا، دونين، بريقع، قعقعية الجسر، القصيبة (النبطية)، كفرصير".
وأكد أنه "ينفذ عمليات ضد جماعة حزب الله عقب ما وصفه بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار"، محذرا من أن "أي شخص يوجد بالقرب من مقاتلي الجماعة أو منشآتها ربما يكون عرضة للخطر".
وتواصل إسرائيل شن غارات جوية في أنحاء جنوب لبنان، وتحتل قواتها شريطا في جنوب البلاد وتدمر منازل تصفها بأنها بنية تحتية تستخدمها جماعة حزب الله.