الجيش الإسرائيلي يكشف عن قصف مجمع للبتروكيماويات في شيراز

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه قصف أمس الاثنين، موقعاً للبتروكيماويات في مدينة شيراز الإيرانية.

وقال الجيش الإسرائيلي "هاجمنا في شيراز مجمعًا بتروكيميائيًا إضافيًا يعتبر أحد المجمعات القليلة المتبقية لإنتاج مكونات كيميائية حيوية للمتفجرات ومواد تُستخدم في الصواريخ الباليستية في إيران".

وأوضح أن هذا المصنع كانت تستخدمه القوات الإيرانية لإنتاج حمض النتريك، الذي يمثل مادة أساسية لإنتاج المتفجرات ومواد أخرى تدخل في عمليات تطوير الصواريخ الباليستية.

وأشار إلى أن هذا المجمع يُعدّ واحدًا من المجمعات القليلة المتبقية لإنتاج مكونات كيميائية حيوية للمتفجرات ومواد تُستخدم في الصواريخ الباليستية في إيران، وذلك بعد أن هاجم جيش الإسرائيلي في وقت سابق أكبر مجمع بتروكيماوي في إيران وكذلك المجمع البتروكيماوي في ماهشهر.

وكانت السلطات المحلية في إيران أفادت أمس الاثنين بأن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا، الاثنين، غارات استهدفت مجمعا للبتروكيماويات قرب شيراز جنوب إيران.

وأوضحت أن الهجوم على مجمع البتروكيماويات قرب شيراز هو الثاني بعدما أعلنت إسرائيل في وقت سابق قصف مجمع ضخم في مدينة عسلوية.