الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية اغتيال نفذها في لبنان

شفق نيوز – الشرق الأوسط

كشف الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن مقتل قاسم صلاح الحسيني، في لبنان، بعملية نفذها يوم أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "اللبناني قاسم صلاح الحسيني كان يعمل على الترويج لتنفيذ عمليات ضد مدنيين إسرائيليين وقوات الجيش على الجبهة الشمالية، نيابة عن قوة القدس الإيرانية".

وأضاف أن "الحسيني كان يُعد شخصية محورية في مسار تهريب الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى عدة نقاط في الجبهة الشمالية، وإلى مناطق في الضفة الغربية، وكان على صلة بتجار سلاح سوريين ولبنانيين".

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية قد أفادت بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية على أوتوستراد خلدة، جنوبي العاصمة بيروت، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هوية المستهدف أو حجم الأضرار.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ تشرين الثاني/ نوفمبر أنهى حربًا دامية بين حزب الله وإسرائيل، وتشنّ تل أبيب باستمرار غارات على لبنان، خصوصًا في الجنوب حيث توقع قتلى.