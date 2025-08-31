الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع تحت الأرض تابعة لحزب الله.. فيديو

شفق نيوز- جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني في جبال البوفورت جنوب لبنان، بعد رصد نشاط عسكري في الموقع.

وشملت الضربة منشآت تحت الأرض، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية، معتبرة أن وجود هذا الموقع ونشاطه العسكري يشكلان انتهاكاً للتفاهمات المبرمة بين إسرائيل ولبنان.

من جهتها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن "العدو الإسرائيلي نفذ غارتين على علي الطاهر وخراج كفرتبنيت والنبطية الفوقا، ارتجت معهما المنازل المجاورة، وألقى منشورات تحريضية في بلدة عيتا الشعب".

وأضافت الوكالة أن صاروخاً سقط على طريق درب القمر في ميفدون دون أن ينفجر، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار الجيش الإسرائيلي في المنشورات التحذيرية الملقاة في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان إلى أنه "سنواصل العمل ضدّ كلّ من يعمل على إعادة بناء بنى تحتيّة إرهابية لصالح حزب الله في قرى الحدود، لقد أعذر من أنذر".