الجيش الإسرائيلي يقر بخطأ بعد هجمات حزب الله

شفق نيوز- الشرق الاوسط

أقر الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، بوقوع خطأ في عدم إبلاغ الجمهور مسبقاً باستعداد حزب الله لشن هجوم مختلف عن نمط هجماته السابقة، وذلك بعد انتشار شائعات داخل إسرائيل بشأن قدرات الحزب وخططه العسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في إحاطة نشرتها وسائل اعلام عبرية، إن "خطة حزب الله لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة أُحبطت بنسبة الثلثين"، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية بذلت جهوداً كبيرة لإفشال الهجوم.

وجاء هذا الإقرار بعد إعلان حزب الله، فجر الخميس، قصف قاعدة "بيت ليد" التي تضم معسكرات تدريب للواء ناحال ولواء المظليين، إضافة إلى استهداف قاعدة "غليلوت" في ضواحي تل أبيب برشقة من الصواريخ، فضلاً عن هجوم ثالث استهدف مقر الوحدة البحرية الإسرائيلية "شيطيت 13" جنوب حيفا.

وأضاف الجيش أن الحزب كان يخطط لإطلاق دفعات إضافية من الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلا أن القوات الإسرائيلية تمكنت خلال الساعات الماضية من إحباط نحو ثلثي عمليات الإطلاق المخطط لها عبر استهداف عناصر الإطلاق والمنصات والمواقع التابعة لها.

وفي السياق، أقرت القيادة الشمالية وقيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي بأن رصد انتشار غير اعتيادي لعناصر حزب الله أمس كان يستدعي إبلاغ المواطنين مسبقاً لتجنب حالة الذعر وانتشار الشائعات.

وأكد مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع أهمية "الحفاظ على ثقة الجمهور"، مشيراً إلى أن الجيش سيعمل على استخلاص الدروس من الحادثة.