الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين ويعتقل 2 خرجوا من "أنفاق رفح"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن قتل 4 فلسطينيين واعتقال اثنين، حاولوا الخروج من أنفاق علقوا بها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكان الجيش أعلن في بيان، بوقت سابق اليوم، أنه "رصد 6 مسلحين يعتقد أنهم خرجوا من نفق في رفح".

كما أضاف أنه استهدف "هؤلاء المسلحين في بنية تحتية تحت الأرض"، مؤكداً أن البحث مستمر عن آخرين، وأن "قوات من لواء النحال تواصل العمل في منطقة شرق رفح".

إلى ذلك، أوضح أن مراقبات الجيش الإسرائيلي كانت رصدت المقاتلين الستة صباحاً، يُعتقد أنهم خرجوا من مسار تحت الأرض في المنطقة.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي "منتشر وسيواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري، وفق اتفاق وقف إطلاق النار"، حسب قوله.

أتى ذلك، بعدما أعلنت إسرائيل أمس أيضاً، مقتل 5 مسلحين إثر خروجهم من أحد الأنفاق في رفح.

وتضغط إسرائيل من أجل "القضاء" على عناصر حماس العالقين في الأنفاق سواء في جنوب القطاع أو شرق مدينة غزة، معولة على مقتل العشرات منهم جراء الحصار، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.

في حين فشلت المساعي الأميركية سابقاً في التوصل إلى حل لهذه المسألة، بعدما عرضت واشنطن خروجهم من الأنفاق وانتقالهم إلى مناطق في غزة خارج السيطرة الإسرائيلية، إلا أن تل أبيب رفضت ذلك.