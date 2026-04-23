الجيش الإسرائيلي يفرض قيوداً على حركة المدنيين في جنوب لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، استمرار تمركز قواته في مناطق جنوبي لبنان خلال فترة وقف إطلاق النار، مؤكداً فرض قيود على حركة المدنيين وتحديد مناطق محظورة جنوب البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "قواته ستبقى متمركزة في الجنوب اللبناني لمواجهة نشاط حزب الله"، مشدداً على أن "وجوده العسكري مستمر رغم سريان وقف إطلاق النار".

وحذر السكان من "التحرك جنوب الخط المحدد أو الاقتراب من منطقة نهر الليطاني ومحيطه، إلى حين صدور إشعار آخر يسمح بذلك".

كما جدد الجيش الإسرائيلي منع "عودة المدنيين إلى أكثر من 40 بلدة وموقعاً في جنوب لبنان"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن ترتيبات أمنية ما تزال سارية في المنطقة".

ويسعى لبنان خلال جولة المحادثات المرتقبة الجديدة اليوم الخميس في واشنطن، إلى انتزاع اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر إضافي.

يأتي ذلك قبيل انتهاء مفعول الهدنة الحالية، ومدتها 10 أيام، والتي كانت قد أُبرمت بوساطة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتنتهي يوم الأحد المقبل.