الجيش الإسرائيلي يغتال مسؤول عمليات و"مدفعي" في حزب الله جنوب لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، اغتيال مسؤول العمليات في كتيبة قوة الرضوان التابعة لحزب الله، إضافة إلى عنصر آخر يعمل في مجال المدفعية ضمن القوة ذاتها، في منطقة دبعال جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت يوم أمس موقع العنصرين وأسفرت عن مقتل محمد حيدر عبود، الذي وصفه بأنه "مسؤول العمليات في كتيبة قوة الرضوان"، إضافة إلى عنصر آخر يعمل في مجال المدفعية.

وأضاف أدرعي، أن "العنصرين كانا يعملان على إعادة بناء بنى تحتية تابعة لقوة الرضوان، وشاركا في مخططات ضد إسرائيل، في خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، بحسب تعبيره.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر على الجبهة الجنوبية، وتكرار الغارات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر 2024.