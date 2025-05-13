الجيش الإسرائيلي يغتال "محمد السنوار" ويعترض صواريخ حوثية

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن رصد صواريخ قادم من اليمن وباشرت منظومات الدفاع الجوي لاعتراضه، فيما نفذ الجيش عملية اغتيال في خان يونس استهدفت قائد حركة "حماس" في قطاع غزة محمد السنوار.

وذكر مراسل موقع "روسيا اليوم عربية" أن صافرات الإنذار دوت في العديد من المناطق داخل إسرائيل، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخليجية وتواجده بالسعودية.

وقال الجيش الإسرائيلي "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لاعتراض هذا التهديد. يُرجى من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".

وأضاف "دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل إثر إطلاق مقذوف من اليمن. التفاصيل قيد المراجعة".

وتابع "وعقب انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن. دوت صفارات الإنذار وفقًا للبروتوكول".

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي وهدف حيوي آخر في يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي، وطائرة مسيرة.

وفي بيانهم عن العملية، جدد الحوثيون "تحذيرهم للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر، بأن عليها سرعة وقف رحلاتها الجوية إلى فلسطين المحتلة كما فعلت بقية الشركات الأخرى".

وأكد الحوثيون أن "قرار حظر الملاحة الجوية إلى مطارات فلسطين المحتلة وكذلك حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي بالإضافة إلى العمليات الإسنادية، مستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وفي السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت عملية الاغتيال في خان يونس استهدفت هو قائد حركة "حماس" في قطاع غزة محمد السنوار.

وأشارت قنوات عبرية أخرى إلى أن الهجوم تم باستخدام قنابل مضادة للتحصينات، استهدفت منطقة في محيط مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس، ولم تتضح نتائج العملية بعد، لكن المسؤولين واثقون بشكل حذر من نجاحها.

وقال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "المؤسسة الأمنية قامت بالتحقق مسبقا للتأكد من عدم وجود أي رهائن حول السنوار، ويجري حاليا فحص نتائج الاستهداف".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "أغار جيش الدفاع والشاباك قبل قليل بشكل موجه بدقة على ارهابيين من حماس مكثوا داخل مجمع قيادة وسيطرة تم انشائه داخل شبكة تحت الارض تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة".

وأضاف: "تواصل حماس الارهابية استخدام المستشفيات في قطاع غزة لأغراض ارهابية مستغلة المجتمع المدني داخل المستشفى وفي محيطه بشكل سخيف"، زاعما أنه "قبل الغارة وخلالها تم اتخاذ خطوات لتقليص امكانية اصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع من الجو والمعلومات الاستخبارية الأخرى".

وشدد أدرعي على أن "جيش الدفاع والشاباك سيواصلان العمل بقوة شديدة ضد حماس ولإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل".

وأشار مراسلRT في خان يونس، إلى أن "الحديث يدور عن مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في المنطقة، حيث يوجد عدد كبير من الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض جراء قصف ساحة الطوارئ في المستشفى، كما تم قصف منزل مأهول بجوار المستشفى"، لافتاً إلى أن أكثر من 6 صواريخ استهدفت مستشفى غزة الأوروبي ومحيطها.