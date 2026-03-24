الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 3000 موقع إيراني منذ بداية التصعيد الإقليمي

شفق نيوز - القدس

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إحصائية رسمية لعملياته العسكرية التي استهدفت العمق الإيراني منذ أواخر شباط/ فبراير الماضي، مؤكداً تنفيذ 3 آلاف غارة جوية حتى ساعة إعداد الخبر.

وأوضحت البيانات العسكرية أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت ليل الاثنين/ الثلاثاء أكثر من 50 هدفاً في إيران، شملت مستودعات ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية.

وأشار البيان إلى أن الغارات الأخيرة طالت مراكز قيادة حيوية، من بينها مقرات تابعة للحرس الثوري وأخرى تابعة لجهاز الاستخبارات الإيراني، في إطار ما وصفه بـ"تقويض القدرات الهجومية للنظام".