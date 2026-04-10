الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أكثر من 1400 عنصر لحزب الله اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن مقتل أكثر من 1400 عنصر تابع لحزب الله اللبناني، منذ بدء الحرب ‎على لبنان وقصف بيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي بحسب وسائل إعلام: "قضينا على أكثر من 1400 عنصر من حزب الله، وفككنا أكثر من 4300 موقع من البنى التحتية الإرهابية منذ بدء العملية في لبنان".

في حين أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن أكثر من 100 صاروخ أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر الأربعاء الماضي.

وأمس الخميس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فتح مفاوضات مباشرة مع لبنان، بعد اتصال مع ترمب طلب فيه تخفيف الهجمات على لبنان. ومن المقرر عقد المفاوضات في واشنطن الأسبوع المقبل.

في حين جدد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، في وقت سابق من اليوم الجمعة، موقف الحزب في مواصلة العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية وعدم التراجع عن ذلك.

وقال قاسم في تصريحات صحفية، إن "العدو لجأ إلى الإجرام الدموي الأربعاء الماضي باستهداف المدنيين لتغطية عجزه في الميدان"، في إشارة إلى الهجمات التي نفذتها إسرائيل على أحياء سكنية في بيروت وأوقعت المئات بين قتيل وجريح في حصيلة هي "الأثقل" منذ اندلاع النزاع بين حزب الله في أوائل شهر آذار/مارس الماضي.