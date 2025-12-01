الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد قوات النخبة بحركة الجهاد في غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مقتل قائد قوات النخبة بحركة الجهاد بلواء مدينة غزة علاء الدين خضري.

وذكرت المتحدثة باسم الجيش، إيلا واوية أن المسؤول عن قوات "النخبة" التابعة لتنظيم الجهاد في لواء مدينة غزة، شارك في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما أوضحت أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة هجمات ضد أهداف "إرهابية"، وعناصر وقادة من التنظيمات الفلسطينية المسلحة في مختلف أنحاء قطاع غزة.

ورغم سريان وقف إطلاق النار في غزة منذ العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واصلت القوات الإسرائيلية استهدافها لمناطق متفرقة في القطاع.

فقد أفادت مصادر محلية لموقع العربية/الحدث، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات نسف المنازل السكنية شرق مدينة غزة.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بشكل عنيف ومتواصل مدينة رفح جنوب القطاع أيضاً.

أتى ذلك بعدما اعتقل الجيش الإسرائيلي عدداً من المقاتلين التابعين لحماس، والمحاصرين داخل أحد الأنفاق في رفح أمس.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه قتل 40 عنصراً من المقاتلين العالقين في تلك الأنفاق حتى اللحظة.

وكانت المباحثات الجارية خلف الكواليس فشلت سابقاً بالتوصل إلى حل ينهي أزمة المقاتلين المحاصرين في رفح، إذ أصر الجانب الإسرائيلي على خروجهم معلنين الاستسلام والهزيمة، على أن يسلموا أسلحتهم إلى القوات الإسرائيلية، في حين رفضت حركة حماس ذلك.

يشار إلى أن قيادياً بارزاً في حماس كان قدر سابقاً أن يكون عدد المسلحين العالقين، وغالبيتهم من "كتائب القسام"، بين 60 و80 عنصراً.