الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر في حزب الله جنوب لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل عنصر في حزب الله اللبناني خلال هجوم نفّذه في جنوب البلاد.

وقال المتحدث العربي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور له على منصة "إكس"، إن الجيش "نفّذ هجوماً في منطقة زوطر الشرقية جنوب لبنان، أسفر عن مقتل عنصر تابع لحزب الله، كان يعمل على إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب في المنطقة".

وأوضح الجيش وفقاً للمتحدث باسمه، أن "هذا النشاط يُعد انتهاكاً صارخاً للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان، وأن مثل هذه التحركات تشكل تهديداً أمنياً مباشراً".

وأشار المتحدث الإسرائيلي، إلى أن "الجيش سيواصل تنفيذ عملياته لإزالة أي تهديد محتمل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمن ومواطني إسرائيل"، كما جاء في منشوره.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي شن مساء أمس الخميس، موجة غارات جديدة على مناطق في جنوب لبنان هي الثالثة له هذا اليوم.

ونقلت وسائل الإعلام اللبنانية عن مصادر محلية تأكيدها، أن الغارات استهدفت منطقة رأس العاصي في جرود الهرمل، في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن إحدى هذه الغارات استهدفت تلال بلدة بريصا في الجرود.