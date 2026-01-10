الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل شخص حاول دهس جنود في الخليل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إطلاق النار على شخص بدعوى محاولته دهس عدد من الجنود في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان له: "بعد ورود بلاغ عن محاولة دهس عدد من جنود الجيش الإسرائيلي في منطقة حارة الشيخ في الضفة الغربية، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة النار على شخص حاول دهس جنود".

وأشار البيان إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي، مضيفاً أنه "تم تحييد الإرهابي"، في إشارة إلى قتله.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي منع طواقمه من الوصول لشاب مصاب في منطقة خلة حاضور وسط الخليل.