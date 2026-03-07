الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 470 هدفا في إيران ولبنان خلال 48 ساعة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، استهداف أكثر من 300 هدف في إيران وأكثر من 170 هدفا في لبنان، خلال 48 ساعة.

ونشر إعلام الجيش الإسرائيلي إحصائية لموجات الغارات الواسعة التي نفذها في إيران ولبنان خلال نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أنه "سيواصل مهاجمة كل مكان يلزم من أجل إزالة تهديد فوري عن مواطني دولة إسرائيل"، وفقاً لبيان صادر عن إعلام الجيش.

وأضاف، أن "الذراع الطويلة للجيش ستصل إلى كل ساحة، وستقطع أيدي جميع أعدائنا في الشرق الأوسط"، كما جاء في البيان.

ووفقاً لإحصائية الجيش الإسرائيلي، فإن الغارات استهدفت "مواقع لتخزين الصواريخ فوق الأرض وتحتها، وتدمير المخبأ تحت الأرضي للمرشد الإيراني علي خامنئي الذي أُقيم تحت مجمّع قيادة النظام، ومقر الوحدة الخاصة التابعة للنظام الإيراني في محافظة ألبرز، وقواعد لقوات البسيج والأمن الداخلي".

كما تضمنت المواقع المستهدفة "تدمير عشرات منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والقضاء على عدد كبير من جنود النظام الإيراني، وتدمير 16 طائرة تابعة لوحدة فيلق القدس التي كانت تنقل وسائل قتالية إلى حزب الله".

أما في لبنان، فشن الجيش "عشرات موجات الغارات الواسعة في بيروت ومناطق أخرى في لبنان حيث استُهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله، وهي مقر يستخدمه سلاح الجو التابع للحرس الثوري، إضافة إلى مقرات أخرى تستخدمها وحدات مختلفة في حزب الله، ومنصات إطلاق صواريخ ومستودعات وسائل قتالية في جنوب لبنان، ومواقع عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة البقاع".

كما جاء في البيان، أن الغارات أسفرت عن "القضاء على قادة في حزب الله في بيروت، وقائد آخر من حماس في منطقة طرابلس".