الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أكثر من 200 هدف في إيران خلال 24 ساعة

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، أن سلاح الجو نفذ سلسلة هجمات جوية واسعة استهدفت أكثر من 200 موقع في غرب ووسط إيران خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد الجيش في تصريحات صحفية، تابعتها وكالة شفق نيوز، استهداف منصات إطلاق صواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي في إيران.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران على الهجوم "الأميركي – الإسرائيلي"، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.