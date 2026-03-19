الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 20 عنصراً من حزب الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، عن قتل 20 عنصراً من حزب الله اللبناني باشتباكات مسلحة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر الجيش في بيان أن قوات "غولاني" خاضت اشتباكات مباشرة مع مقاتلي حزب الله "وتمكنت من القضاء على نحو 20 مسلحاً، وتدمير عشرات المنشآت العسكرية التابعة للحزب الله".

وأكد أن عملياته ضد حزب الله في لبنان "ستستمر بقوة"، في ظل التصعيد الميداني المستمر على الجبهة الجنوبية.

واستأنف حزب الله عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل، في الثاني من آذار/ مارس الجاري، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفاً الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، بقي الجيش الإسرائيلي يشنّ من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".