الجيش الإسرائيلي يعلن قتله 3 عناصر من حزب الله واستمرار العمليات التدميرية جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله في قصف لسلاح الجو بعد رصدهم شمالي خط الدفاع المتقدم في جنوب لبنان مع تصاعد حدة التوترات الأمنية بين الجانبين جراء خرق وقف إطلاق النار.

وبحسب وسائل إعلام عبرية نقلاً عن بيانات للجيش، فإن طائرات مسيرة عدة أطلقها حزب الله انفجرت قرب القوات الإسرائيلية جنوب خط الدفاع المتقدم في جنوب لبنان مما أسفرت أحداها عن اصابة جندي بجروح متفاوتة.

وعلى صعيد متصل أفادت صحيفة "هآرتس" نقلا عن شهادات ميدانية، بأن جزءاً محورياً من نشاط إسرائيل بجنوب لبنان لا يركز على القتال المباشر بل على الهدم "الممنهج"

وبهذا الصدد قال قائد في الجيش الإسرائيلي للصحيفة :"نحن لا نتحدث عن تدمير بنية تحتية إرهابية في جنوب لبنان بل ندمر كل شيء" مما ينذر بدخول الصراع مرحلة "خطيرة" رغم دعوات دولية للتهدئة.