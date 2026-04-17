الجيش الإسرائيلي يعلن عن "خط أصفر" في لبنان ويمنع عودة سكان 55 قرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، تحديد "خطاً أصفر" في لبنان وفق نموذج غزة، فيما قرر منع سكان 55 قرية لبنانية من العودة إليها.

وذكر الجيش الإسرائيلي في إحاطة لكبار قادته تابعتها وكالة شفق نيوز، أنه "سيتم نقل نموذج (الخط الأصفر) من غزة إلى لبنان، وتم تحديد (الخط الأصفر) الذي ستعمل فيه قواتنا، ويجب أن تبقى قواتنا ضمن حدوده".

وشدد على ضرورة "التوافق على آلية بإشراف أميركي لتسليم السلاح في جنوب لبنان، وهناك 55 قرية لبنانية يُمنع على السكان العودة إليها، ونقدر وجود إمكانية لتهدئة طويلة الأمد في لبنان عبر اتفاق سياسي".

وعن إيران، قال الجيش الإسرائيلي: "ألقينا على إيران قذائف ثقيلة أكثر مما ألقاه الجيش الأميركي، وأن الأضرار الصناعية في إيران تبلغ حوالي 100 مليار دولار".

كما جاء في إحاطة كبار قادة الجيش الإسرائيلي: "أكدنا للمستوى السياسي منذ البداية أن احتمال الإطاحة بالنظام الإيراني منخفض، وأن المستوى السياسي رفض مقترحنا بضرب محطات الطاقة الإيرانية، وتم إبلاغ المستوى السياسي بضرورة إخراج اليورانيوم المخصب من إيران".

وقدر الجيش الإسرائيلي أن "إيران لا تزال تمتلك العديد من أجهزة الطرد المركزي، وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران يجب أن يكون القضية الأبرز".

ورأى أن "إيران ستجمع آلاف الصواريخ الباليستية إذا لم تطرح القضية بالاتفاق، كما هناك أعمال عسكرية لم تُنجز بعد في إيران، وأن عدم معالجة ملف الباليستي الإيراني قد يستدعي مواجهة عسكرية إسرائيلية جديدة".

وخلصت إحاطة كبار قادة الجيش الإسرائيلي إلى أن "إيران ما زالت ضعيفة ويمكن ضربها مجدداً إذا رفضت التفاوض، ولا يجب منح إيران أموالاً ضخمة تقوي بها النظام".