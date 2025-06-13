الجيش الإسرائيلي يعلن عملية عسكرية ضد إيران وأنباء عن استهداف قيادي في الحرس (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في إطار ما وصفه بأنه "هجوم استباقي لتدمير البرنامج النووي للنظام الإيراني" والحد من قدراته الهجومية.

وقال متحدث باسم الجيش في بيان رسمي، إن الهجوم استهدف "قدرات إيران على إطلاق الصواريخ بعيدة المدى"، مؤكداً أنه "تم ضرب عشرات المقرات العسكرية المنتشرة في مناطق مختلفة من إيران".

وأوضح البيان أن "العملية تشمل سلسلة من الضربات الدقيقة ضد منشآت نووية وعسكرية وبُنى تحتية تستخدمها إيران لتطوير قدراتها الهجومية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الأهداف التي تم تدميرها.

من جهتها افادت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية بحدوث عملية اغتيال لشخصية قيادية في الحرس الثوري في طهران، من دون بيان تفاصيل أكثر.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي بعد وقت قليل من تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع في العاصمة طهران ومحيطها.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعلن حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية "في جميع أنحاء دولة إسرائيل"، محذراً من هجوم إيراني وشيك باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال كاتس: "في أعقاب الضربة الاستباقية التي وجهتها دولة إسرائيل ضد إيران، من المتوقع شن هجوم صاروخي وطائرات مسيرة ضد دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".

وتعيش المنطقة حالة من الترقب الشديد بعد هذا التصعيد غير المسبوق، في وقت لم تصدر فيه إيران بعد موقفاً رسمياً شاملاً حول طبيعة الهجوم أو الرد المحتمل.