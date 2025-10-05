الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ "مهام دفاعية" في سوريا (فيديو)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، تنفيذ "مهام دفاعية" خلال الشهرين الأخيرين جنوب سوريا.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان أن "الفرقة 210 تعمل في منطقة جنوب سوريا: عمليات دقيقة لتدمير بنى تحتية والعثور على وسائل قتالية واعتقال مشتبه فيهم، كما تعمل قوات اللواء 226 تحت قيادة الفرقة 210 على مدار الشهرين الأخيرين في مهام دفاعية في المنطقة".

ووفق أدرعي، "في إطار مهمتهم أنجزت قوات اللواء عشرات العمليات الدقيقة في المنطقة ومن بينها عمليات لاعتقال مشتبه فيهم بأنشطة إرهابية وعمليات لكشف ومصادرة وسائل قتالية وذلك بهدف ضمان أمن مواطني إسرائيل".

وأرفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي البيان بصور تظهر "عمليات قوات اللواء 226 بالمنطقة".