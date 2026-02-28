الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ "أكبر طلعة هجومية" بتاريخ سلاح الجو ضد إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

وصف الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، الهجوم على إيران بأنه "أكبر طلعة هجومية نفذها سلاح الجو في تاريخه"، حيث شاركت نحو 200 طائرة مقاتلة، بضرب منظومات صاروخية وأنظمة دفاع جوي تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العملية انطلقت منذ ساعات الصباح، وجاءت بعد تخطيط محكم استند إلى معلومات استخبارية دقيقة، مع تنسيق متزامن لتحليق مئات الطائرات في آن واحد".

وأضاف أن "المقاتلات أسقطت مئات الذخائر بشكل متزامن على أكثر من 500 هدف، شملت بطاريات دفاع جوي ومنصات إطلاق صواريخ في عدة مناطق داخل إيران".

وأشار إلى أن "استهداف منظومات الدفاع الجوي أتاح توسيع نطاق التفوق الجوي في الأجواء الإيرانية، وتوجيه ضربة قاسية إلى القدرات الهجومية الرئيسية للنظام، ولا سيّما مواقع إطلاق الصواريخ في غرب البلاد".

وبيّن المتحدث العسكري، أن من بين الأهداف التي تم قصفها، موقعاً في منطقة تبريز غرب إيران، كان يُستخدم - بحسب البيان - من قبل وحدة صواريخ أرض–أرض، مع خطط لإطلاق عشرات الصواريخ منه باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وختم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تصريحه بالتأكيد على أن الطلعة الجوية أسهمت في إحباط العديد من التهديدات التي كانت تستهدف طائرات سلاح الجو والجبهة الداخلية الإسرائيلية، مشدداً على استمرار الجاهزية لتنفيذ عمليات إضافية عند الحاجة.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.