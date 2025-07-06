‌الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية استباقية في سوريا

شفق نيوز - متابعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، عن تنفيذه عملية استباقية في سوريا عبر تدميره مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري السابق في الجولان.

وأرفق الجيش الإسرائيلي، بيانه بمقاطع فيديو توثق دخول عناصر من قواته إلى أعماق قمة جبل حرمون، وقال إنه "يواصل عملياته في سوريا".

وأضاف البيان، إن "قواته تواصل تنفيذ عمليات مستهدفة داخل الأراضي السورية، وخلال إحدى العمليات، تمت إزالة عدة نقاط عسكرية تابعة للنظام السوري السابق في سوريا"، مشيراً إلى أن "هذه النقاط تشكل خطَّ التماس الأمامي بالقرب من قمة جبل حرمون، وتمثل تهديدا مباشرا للمواقع الإسرائيلية في قطاع حرمون".