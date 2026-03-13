الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل هجماته على إيران ولبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، استهداف أكثر من ألفي هدف وسط وغرب إيران خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما أشار إلى تنفيذ عشرات الغارات على بنى تحتية لحزب الله في بيروت والبقاع وجنوب لبنان.

جاء ذلك في كلمة للمتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إيلا واوية، تابعتها وكالة شفق نيوز.

وأضافت واوية أن "الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع منشآت مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية بإيران".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ سلسلة ضربات جوية استهدفت منشآت استراتيجية مخصصة لإنتاج وتخزين الصواريخ الباليستية في عدة مدن إيرانية، في تصعيد ميداني خطير يفاقم حدة التوترات الإقليمية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.