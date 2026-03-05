الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 300 منصة إطلاق صواريخ إيرانية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، عن تدمير 300 منصة إطلاق صواريخ إيرانية.

كما كشفت مصادر إسرائيلية لبعض وسائل الإعلام العربية، أن "التقديرات تشير لامتلاك إيران ما بين 700 - 1000 منصة إطلاق صواريخ".

وبينت المصادر: نستهدف "تحييد قدرة إيران" على شن هجمات جوية على إسرائيل، وأن المرحلة الثانية ستشمل استهداف مخازن الصواريخ والمعدات في إيران".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والبحرين.