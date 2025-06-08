الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة محمد السنوار "تحت مستشفى في خان يونس"

شفق نيوز/ قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه عثر على جثة محمد السنوار، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، خلال عملية في نفق تحت الأرض أسفل المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن العملية نُفذت بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وتم خلالها تحديد هوية السنوار بعد استكمال الفحوصات اللازمة.

وكان السنوار، شقيق القائد السابق لحماس في غزة يحيى السنوار، قد قُتل في 13 مايو أيار إلى جانب قائد لواء رفح في الحركة، محمد شبانة، أثناء غارة استهدفت مجمّع قيادة تحت الأرض.

وقال الجيش في بيان إن "القوات عثرت خلال عمليات التمشيط على متعلقات شخصية تعود للسنوار وشبانة، إضافة إلى مواد استخباراتية أُحيلت للتحليل".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن الجيش أن "رفات السنوار كانت بين عدة رفات أُنتشلت من تحت المستشفى الأوروبي خلال العملية".

وكانت القوات الإسرائيلية قد بدأت، أمس السبت، فحص الجثث التي عُثر عليها تحت البنية التحتية، حيث عُثر أيضًا على غرف قيادة وتحكم ووسائل قتالية ووثائق.

يُذكر أن يحيى السنوار، القائد السابق لحماس في غزة، قُتل في أكتوبر تشرين الأول 2024 خلال اشتباك مع القوات الإسرائيلية، ما يجعل الجثتين الآن في قبضة إسرائيل.

وتواصل إسرائيل منذ أشهر عمليات عسكرية مكثفة في قطاع غزة ضد حركة حماس، وسط تصاعد الضغوط الدولية لوقف القتال.