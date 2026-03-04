الجيش الإسرائيلي يعلن التقدم داخل جنوب لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن تقدم قواته داخل جنوب لبنان، في ما وصفته "الدفاع المتقدم" لمنع التسلل إلى إسرائيل.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام، قال ‏الجيش الإسرائيلي، إن "قواتنا تتقدم داخل جنوب لبنان في إطار مفهوم الدفاع الأمامي"، مبيناً أن "قوات من المشاة والمدرعات والهندسة تعمل بتزامن وتنسيق كاملين بجنوب لبنان".

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن "قوات القيادة الشمالية تسيطر على نقاط عدة في جنوب لبنان كجزء من مفهوم الدفاع المتقدم".

ولف الجيش الإسرائيلي إلى أن "قواتنا تعمل في شرق منطقة جنوب لبنان وغربها وفي مزارع شبعا"، موضحاً أن "تحركاتنا في جنوب لبنان تهدف لإحباط التهديدات ومنع محاولات التسلل إلى إسرائيل".

وشنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية مكثفة، يوم الأربعاء، على مناطق عدة في لبنان، بينها الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة بعلبك، بالتزامن مع إنذارات عاجلة بإخلاء عشرات البلدات والقرى في الجنوب، ضمن تصعيد عسكري متواصل لليوم الثاني.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بارتفاع عدد ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت مجمعاً سكنياً مؤلفاً من أربعة طوابق في مدينة بعلبك شرقي البلاد إلى ستة قتلى و15 جريحاً، مع وجود مفقودين تحت الأنقاض.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 11 شخصاً وإصابة 23 آخرين جراء سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت فجر الأربعاء مناطق في جبل لبنان وبعلبك.

وأدى التصعيد إلى موجة نزوح جديدة، حيث افترش عدد من النازحين كورنيش بيروت هرباً من الغارات الجوية، بعد أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات إلى نحو 150 بلدة وقرية بينها الضاحية الجنوبية لبيروت.