الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال سكرتير نعيم قاسم في غارات على بيروت (تحديث)

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، مقتل سكرتير الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، خلال غارات استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، مشيرًا إلى استهداف بنى تحتية في جنوبي لبنان.

وكانت أنباء أولية بثتها وكالة "رويترز"، قد تحدثت عن اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم خلال الغارات، إلا أن "رويترز" أفادت لاحقًا بأن القتيل هو ابن شقيقه وسكرتيره الشخصي علي يوسف حرشي، وليس نعيم قاسم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "علي يوسف حرشي، سكرتير الأمين العام لحزب الله، قُتل في بيروت"، مبينًا أنه "كان يلعب دورًا مركزيًا في إدارة مكتب نعيم قاسم وتأمينه".

وأضاف أن الغارات استهدفت أيضًا "بنى تحتية" في جنوبي لبنان، ضمن سلسلة هجمات نُفذت بالتزامن مع الضربات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.