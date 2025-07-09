الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال "مسؤول إدارة النيران" في حزب الله جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، اغتيال حسين علي مزهر، "مسؤول إدارة النيران في قطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، إن "جيش الدفاع هاجم منطقة بابلية في جنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو حسين علي مزهر مسؤول إدارة النيران في قطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله".

وأضاف أنه "في إطار مهام منصبه دفع الإرهابي بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع، كما انشغل في الآونة الأخيرة في محاولات إعادة ترميم وحدات المدفعية في حزب الله في جنوب لبنان".

وأشار إلى أن "أنشطة حسين علي مزهر شكلت خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم امس الثلاثاء، استهداف عضو بارز في حركة "حماس" بغارة جوية بمنطقة طرابلس شمالي لبنان.